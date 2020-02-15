В Сумах полицейские расчистили дорогу и сопроводили в больницу машину, в которой был ребёнок в тяжелом состоянии

В Сумах полицейские роты ТОР сопроводили до больницы автомобиль с ребёнком в тяжелом состоянии.

Об этом сообщается на странице МВД в Facebook.

В четверг, 13 февраля, около 20:00 на улице Ильинской инспекторы роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) рассматривали дело об административных правонарушениях за нарушение ПДД.

Вдруг возле патрульных остановился автомобиль, водитель которого обратился к ним за помощью.

«Ребята, помогите быстро доехать до больницы. Ребенка везем в реанимацию», - прозвучали слова мужчины.

Включив спецсигналы и проблесковые маячки, патрульные сопроводили автомобиль в детскую больницу за считанные минуты. В медицинском учреждении ребенка с родителями уже ждали врачи и сразу же начали оказывать необходимую помощь. Сейчас с девочкой все хорошо, она находится дома.

«Спасибо сознательным участникам дорожного движения за то, что вовремя реагировали и с пониманием предоставляли преимущество в движении служебному автомобилю. Спасибо патрульным Артуру Тарапата и Игорю Ильяшенко за достойное выполнение служебных обязанностей», - говорится в сообщении МВД.

Ранее сообщалось, что патрульные Киева сопроводили автомобиль с беременной женщиной к роддому – они расчистили для него дорогу.