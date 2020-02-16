Опубликован шорт-лист профессиональной категории фотоконкурса Sony World Photography Awards

Престижный международный фотоконкурс Sony World Photography Awards объявил шорт-лист и финалистов 2020 года в профессиональной категории.

Об этом пишет BIRDinFLIGHT.

В этот раз конкурс суммарно получил более 345 тысяч фотографий из 203 стран; в профессиональной категории жюри выбирало из 135 тысяч снимков.

Профессиональные фотографы отправляют на конкурс серию своих работ — от пяти до десяти изображений. В шорт-лист Sony World Photography Awards в 2020-м вошли 63 участника, финалистами стали 30 из них.

Профессионалы соревнуются в 10 категориях: «Архитектура», «Креатив», «Открытие», «Документальная фотография», «Пейзаж», «Природный мир и дикая природа», «Портрет», «Натюрморт», «Спорт» и «Окружающая среда».

Sandra Herber, Canada, Finalist, Professional competition, Architecture, 2020 Sony World Photography Awards Dione Roach, Italy, Finalist, Professional competition, Creative, 2020 Sony World Photography Awards Photography Awards 5023_1_15983_DioneRoach_Italy_Professional_Creative_2020 Dione Roach, Italy, Finalist, Professional competition, Creative, 2020 Sony World Photography Awards 5053_6_16281_MariaKokunova_RussianFederation_Professional_Discovery_2020 Maria Kokunova, Russian Federation, Finalist, Professional competition, Discovery, 2020 Sony World Photography Awards

Последняя категория была добавлена только в этом году.16 апреля жюри конкурса объявит имя фотографа года и победителей в категориях. Выставка со снимками финалистов откроется 17 апреля в лондонском музее Сомерсет-хаус и будет проходить до 4 мая.

Посмотреть все фотографии, вошедшие в шорт-лист, можно на сайте Sony World Photography Awards.

Didier Bizet, France, Finalist, Professional competition, Documentary, 2020 Sony World Photography Awards Ronny Behnert, Germany, Finalist, Professional competition, Landscape, 2020 Sony World Photography Awards Ronny Behnert, Germany, Finalist, Professional competition, Landscape, 2020 Sony World Photography Awards

Напомним, что ранее были опубликованы финалисты конкурса смешных фотографий дикой природы.