Опубликован шорт-лист профессиональной категории фотоконкурса Sony World Photography Awards

Престижный международный фотоконкурс Sony World Photography Awards объявил шорт-лист и финалистов 2020 года в профессиональной категории.
Об этом пишет BIRDinFLIGHT.
В этот раз конкурс суммарно получил более 345 тысяч фотографий из 203 стран; в профессиональной категории жюри выбирало из 135 тысяч снимков.
Профессиональные фотографы отправляют на конкурс серию своих работ — от пяти до десяти изображений. В шорт-лист Sony World Photography Awards в 2020-м вошли 63 участника, финалистами стали 30 из них.
Профессионалы соревнуются в 10 категориях: «Архитектура», «Креатив», «Открытие», «Документальная фотография», «Пейзаж», «Природный мир и дикая природа», «Портрет», «Натюрморт», «Спорт» и «Окружающая среда».
Последняя категория была добавлена только в этом году.16 апреля жюри конкурса объявит имя фотографа года и победителей в категориях. Выставка со снимками финалистов откроется 17 апреля в лондонском музее Сомерсет-хаус и будет проходить до 4 мая.
Посмотреть все фотографии, вошедшие в шорт-лист, можно на сайте Sony World Photography Awards.
Напомним, что ранее были опубликованы финалисты конкурса смешных фотографий дикой природы.