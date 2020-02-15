В облздраве похвастались тем, что почти за два месяца за 22 тысячи гривен починили лифт в николаевской клинической больнице

В управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации отчитались за то, что починили лифт в областной клинической больнице.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как известно, в Николаевской областной клинической более полутора месяцев не работал лифт для пациентов и посетителей. Посетители и пациенты жаловались, что медперсонал в грубой форме отказывает им в использовании грузового лифта. При этом, ранее в пресс-службе управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации заверили, что лифт чинят.

Пассажирский лифт четырехэтажного корпуса больницы перестал работать в конце декабря 2019 года. В облздраве сообщили, что устранили неполадки и с 15 февраля запустили его в работу. Ремонтные работы обошлись в 22 тысячи 178 гривен.

«В настоящее время проведены все необходимые мероприятия по устранению повреждений. Проведена проверка, обнаружено повреждение. Стоимость работ и необходимых запасных частей и расходных материалов для ремонта, составила 22 178 гривен», - отчитались в облздраве.

Напомним,