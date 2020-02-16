Жительнице Николаева, которая борется с раком, назначили седьмой кур химиотерапии - близкие просят неравнодушных о помощи

Жительница Николаева Ирина Топор, у которой диагностировали серьезное заболевание, нуждается в финансовой помощи.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил ее сын Дмитрий Топор.

У Ирины Топор диагностировали опухоль 4-й степени с метастазами (рак яичника). 7 октября она была госпитализирована в Николаевский областной онкологический диспансер, а уже 8 октября ей провели первую химиотерапию.

В конце октября она прошла второй курс химиотерапии. В декабре Ирина прошла третий курс химиотерапии, а также перенесла операцию. После врачи назначили ей еще два курса химиотерапии.

На данный момент женщина уже прошла шесть курсов химиотерапии, 17 февраля начнется седьмой.

Лечение достаточно дорогостоящее, поэтому Дмитрий Топор просит всех неравнодушных помочь финансово его семье, чтобы Ирина Топор как можно скорее поборола болезнь.

«Дальше все завит от лечения,и один Бог знает чем все закончится», - говорит Дмитрий.

Реквизиты для помощи: 4731 2191 1995 5197 (ПриватБанк) Топор Дмитрий