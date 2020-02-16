Январь стал самым теплым месяцем в Европе за всю историю метеонаблюдений

Январь 2020 года стал самым жарким месяцем в Европе за всю историю метеонаблюдений. В прошедшем месяце было более чем на 3 градуса теплее, чем в предыдущих годах.

Об этом говорится в отчете Службы по измерению климата «Коперник», сообщает Bloomberg.

Таким образом, исследователи подтвердили то, что уже заметили европейские лыжники: зима 2019-2020 бьет температурные рекорды. В Европе предыдущий рекорд зима ставила в 2007 году.

Аномальная жара особенно ощущалась в Северо-Восточной Европе: например, в Норвегии, прямо ассоциирующейся с зимними видами спорта, в этом году катались на лыжах и сноубордах на крытых склонах. Именно в Норвегии был зафиксирован самый теплый январский день за всю историю наблюдений.

Аномальное потепление наблюдали и на большей части территории США, а также в Восточной Канаде, Японии и в некоторых частях Китая и Юго-Восточной Азии, говорится в отчете. Абсолютный температурный рекорд был зафиксирован и в Антарктиде: несколько дней назад там было 18 градусов тепла.