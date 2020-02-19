«Подарите нашей подруге шанс на жизнь»: Жительнице Николаева нуждается в финансовой помощи в борьбе с раком

Жительница Николаева Татьяна Миронова, у которой диагностировали серьезное заболевание, нуждается в финансовой помощи.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили ее друзья.

В октябре 2019 года у Татьяны диагностировали рак (карцинома молочной железы, агрессивная форма her2/neu(+++), ER (+),PR(+), Ki 67 45%). А уже 11 ноября 2019 года ей экстренно провели хирургическую операцию по удалению опухоли. На сегодняшний день Татьяна прошла уже 5 курсов химиотерапии. Впереди еще лучевая терапия, а также поли гормонотерапия.

Один из шансов остановить прогрессирование болезни – это терапия инновационным таргетным (точечного воздействия на клетки рака) препаратом «Герцептин» (Трастузумаб). Таргетная терапия поражает только злокачественные клетки, практически не воздействуя на здоровые ткани.

«На сегодня существуют государственные программы по обеспечению таких пациентов медицинскими препаратами, но к сожалению, их на всех катастрофически не хватает. Лекарство очень дорогое, а лечение длительное и сложное», - сообщают близкие Татьяны.

Так, один флакон данного лекарства для одной капельницы стоит 44 тысяч гривен. На полный курс необходимо 18 таких флаконов (вводятся по одному каждые три недели). Перерыв делать нельзя, иначе результата лечения не будет. Это практически год.

«Обращаемся ко всем неравнодушным людям: пожалуйста, помогите собрать деньги на дорогостоящее лечение. Давайте вместе поможем Тане вернуться к нормальной жизни. Подарим ей шанс как можно дольше оставаться любящей и любимой мамой, женой, дочерью», - обращаются родные.

Реквизиты:

«ПриватБанк»: 5168 7450 1688 3032 (Миронова Татьяна Анатольевна). Назначение платежа: благотворительный взнос

IBAN: UA043052990000026203881398571

Банк получателя: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЕВ, Украина

ЄДРПОУ получателя: 2747601109

Назначение платежа: благотворительный взнос

Телефон 095-582-72-12 (Миронова Мария Федоровна, мама)