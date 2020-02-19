Американке вернули кольцо, потерянное 47 лет назад – его нашли в Финляндии

Жительница штата Мэн Дебра Маккенна получила по почте кольцо, которое потеряла в 1973 году в Портленде. Ювелирное украшение было найдено в Финляндии.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на «The Guardian».

Это кольцо старшей школы, в которой училась Дебра. Оно принадлежало ее покойному мужу Шону, с которым она встречалась в старших классах и колледже. Он дал возлюбленной аксессуар, когда пошел учиться в колледж, а она его случайно оставила в магазине.

Предмет нашел некий Марко Сааринен, когда гулял с металлоискателем в парке небольшого финского города Каарина на юго-западе страны. Он заметил гравировку на кольце «Средняя школа Морзе» и связался с ассоциацией выпускников учебного учреждения. Они вычислили владельца аксессуара по выгравированным инициалам и дате выпуска. Дебра Маккенна рассказала, что расплакалась, когда открыла посылку.

- В мире, где так много негатива, так трогательно, что есть достойные люди, которые прилагают усилия, чтобы быть выше этого. Это хорошие люди, и нужно, чтобы их было больше, - сказала она.

Напомним, что ранее британская полиция стала искать владельца «Кольца Всевластия» и ее засыпали комментариями в соцсетях.