Жителя Минска из-за белорусского языка не хотели обслужить в кафе – он написал об этом в соцсети и столкнулся с угрозами

Минчанин Арамаис Миракян заказал в местном кафе чай. Кассирше не понравилось то, что заказ он сделал на белорусском языке. Он написал об этом в Facebook, после чего разгорелся громкий скандал – дошло даже до угроз физической расправы.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «Радио Свобода».

11 февраля Арамаис Миракян зашел в кофейню популярной местной кондитерской Коммунарка, чтобы выпить чаю. Но его заказ не понравился кассирше, которая потребовала, чтобы парень говорил на русском языке, ведь «у нас два государственных языка». На его замечание, что он говорит на одном из государственных языков, кассирша пообещала вызвать охрану. После перепалки к Миракяну вышла администратор заведения, которая говорила с ним на белорусском и «сильно извинялась».

Пост парня об этом стал вирусным – на момент публикации новости у него более 1200 реакций и 100 репостов. В комментариях люди его поддерживали – среди них были и украинцы. Но чего Миракян точно не ожидал, так это того, что ему начнут писать россияне, которые неожиданно почувствовали «дискриминацию» – дошло даже до члена Совета федерации России и экс-депутата Госдумы.

- Я ожидал чего угодно. Когда я размещал этот пост, то понимал, что будет резонанс. Но если бы мне кто-то сказал, что на это отреагирует верхняя палата российского парламента, я не знаю, что бы ответил такому человеку. Им что, нечем заняться в той России? - говорит Миракян.

Помимо сообщений в российских СМИ и комментариев под постом парень начал получать личные сообщения, некоторые даже с явными угрозами:

«Мы тебя найдем, мы тебя убьем, мы знаем, где ты живешь», - цитирует Миракян авторов.

Позднее, по словам минчанина, из-за того, что он их игнорировал, эти люди переключились на его друзей. Миракян еще раз сходил в то самое кафе Коммунарка. Как он рассказал, там организовался небольшой флешмоб – люди приходили и специально общались с персоналом на белорусском языке.

- Они были вынуждены выучить его. То есть это было не зря – я уже «белорусизировал» один торговый пункт Коммунарки, - рассказывает Миракян.

С ним кассирша также говорила на белорусском, «старательно подбирая слова, чтобы не ошибиться».

Напомним, что ранее в Минске тысячи людей вышли на акции протеста против «углубления интеграции» Беларуси и России.