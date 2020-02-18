В 80% случаев коронавирус не представляет опасности, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения считает, что новый коронавирус менее опасен, чем его предшественники SARS и MERS.

Об этом 17 февраля на брифинге сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

- Китай опубликовал документ с подробными данными о более чем 44 тысячах подтвержденных случаев COVID-19. Эти данные дают нам лучшее представление о возрастном диапазоне заболевших лиц, тяжести заболевания и уровне смертности, - сказал он.

Обнародованные Китаем данные свидетельствуют, что COVID-19 менее смертелен, чем другие известные коронавирусы. Показатель летальности составляет около 2%, тогда как во время вспышки «атипичной пневмонии» (возбудитель - коронавирус SARS) умерли примерно 9% заболевших. Смертность от коронавируса MERS вообще превышает 30%.

В 80% случаев заболевание COVID-19 приводит лишь к слабо выраженным симптомам и не представляет опасности

В 14% случаев развиваются серьезные проблемы, включая пневмонию и затруднения с дыханием.

В 5% случаев болезнь приводит к критическим состояниям - дыхательной недостаточности, септическому шоку, полиорганной недостаточности.

В 2% случаев заболевшие умерли. Чем старше человек, тем опаснее для него этот вирус, в то время как дети заражаются достаточно редко.

Гебрейесус также добавил, что обнародованные данные свидетельствуют о некотором замедлении эпидемии в Китае, но он посоветовал трактовать этот тренд очень осторожно.

- Тренды могут меняться, - сказал глава ВОЗ.

Напомним, ранее в Китае заявили, что будут казнить людей, которые скрывают симптомы коронавируса