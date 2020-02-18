«Полиэтиленовые кульки и бутыли из-под воды»: Опубликованы фото, как в Китае защищаются от коронавируса

Полиэтиленовые кульки, резиновые перчатки и даже бутыли из-под воды - все это жители Китая надевают перед выходом на улицу, чтобы избежать заражения новым коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Лига.Новости

Быстрое распространение инфекции вызвало повышенный спрос на медицинские маски, но не все доверяют такой защите. Поэтому для большей уверенности надевают поверх маски кульки или защитные шлемы, а также кутаются в дождевики.

При этом во многих населенных пунктах передвижение в общественных местах сильно ограничено. По свидетельствам украинки, проживающей в городе Сиань, жители дома после проверки температуры получают талончики на выход из двора, при этом выходить можно один раз в два дня. В магазине записывают номер паспорта и температуру, а при возвращении в жилой комплекс люди в костюмах химзащиты вновь измеряют температуру.

Когда в этом доме появился человек с подозрением на коронавирус, всем жителям комплекса пришлось сидеть по своим квартирам более двух недель - соцработники приносили продукты на дом, выполняли разные мелкие поручения.

Напомним, ранее в Китае заявили, что будут казнить людей, которые скрывают симптомы коронавируса