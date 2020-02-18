На «Николаевмолпроме» уверены в качестве своей продукции и готовы помочь разобраться, как в николаевском детсаду оказался фальсификат

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Предприятие-производитель молочных продуктов, у которого заключен договор на поставку «молочки» с николаевским КООП, уверено в качестве производимой продукции и сомневается в том, что проверенные образцы, отобранные в одном из николаевских детских садов, произведены именно на их заводе. Чтобы помочь объективно разобраться в сложившейся на Коммунальном предприятии ситуации, они готовы предоставить помощь в проведении надлежащего расследования и готовят соответствующее обращение в правоохранительные органы.

Об этом идет речь в официальном заявлении ООО «Николаевмолпром», относительно ситуации с выявлением фальсифицированного масла в одном из детских садов города Николаева.

Ранее сообщалось о том, что Главное управление Госпотребслужбы в Николаевской области выявило в одном из детских садов фальсифицированное масло и будет выяснять источник его поступления. Мэр Николаева также намерен выяснять на каком именно этапе «произошло нарушение».

«Наименование предприятия ООО «Николаевмолпром» прозвучало во многих СМИ. Причиной публикаций стало сообщение Госпотребслужбы Украины о проведении отбора проб и их испытаний, результатом которых стало якобы выявление несоответствия заявленого качества масла. Образцы для лабораторных испытаний отбирались сотрудниками Госпотребслужбы в Николаевской области при проведении внеплановой проверки завода, а так же в КП Организации питания в учебных заведениях. Стоит отметить, что дата производства и номер партии продукции масло сладкосливочное 72,5% в обоих случаях совпадают, т.е. являются одним и тем же продуктом», - говорится в заявлении.

На предприятии подчеркивают, что несмотря на то, что заборы образцов продукции, якобы были произведены из одной партии и одним и тем же контролирующим органом, результаты «экспертизы» оказались, почему-то, совершенно разными. Результаты экспертизы образцов, взятых на заводе показали, что продукция полностью соответствует качеству, а в детском саду – нет, поэтому, возникают вопросы относительно того, как такое может быть.  

«В результате проведенных испытаний образцов продукции, отобранных на заводе ООО «Николаевмолпром» в пгт.Доманевка, согласно экспертному заключению испытательной лаборатории Николаевской региональной государственной лаборатории Госпотребслужбы от 06.02.2020 №000239, образец по содержанию массовой части немолочного жира соответствует ДСТУ. Результат проведенных испытаний тех же образцов продукции в КП Организации питания в учебных заведениях, показал, что в масле есть наличие немолочного жира, что не соответствует ДСТУ (экспертное заключение Николаевской региональной государственной лаборатории Госпотребслужбы от 10.02.2020 №000243)», - говорится в сообщении.

В связи с этим, будучи не согласными с результатом проведенных испытаний, учитывая наличие изначально положительного экспертного заключения по данному продукту, ООО «Николаевмолпром» направило заявление в Госпотребслужбу о необходимости проведения экспертных испытаний арбитражных проб продукции, отобранной в КП Организации питания в независимой лаборатории (экспертном учреждении).

«На сегодняшний день наше предприятие не получило надлежащего ответа от Госпотребслужбы, которая оставила его таким образом без внимания. Такие действия/бездействия со стороны руководства Госпотребслужбы Николаевской области заставляют в очередной раз задуматься о предвзятости данной службы в отношении ООО «Николаевмолпром», в частности мы не можем быть уверенными о предоставлении для проведения испытаний образцов продукции именно нашего предприятия», - подчеркивают на предприятии.

В свою очередь ООО «Николаевмолпром», в разрезе ситуации, которая сложилась на Коммунальном предприятии, заявляют, что со своей стороны, «готово полностью предоставить свою помощь в проведении надлежащего расследования по факту поставки фальсифицированного продукта.

«Мы заинтересованы в объективном и публичном расследовании! По данному факту ООО «Николаевмолпром» готовит соответствующее обращение в правоохранительные органы», - говорится в официальном заявлении предприятия.

Кроме этого, на предприятии прокомментировали и расследование в рамках медийного проекта «СТОП Фальсификат» на телеканале 1+1. Так, на предприятии заявляют, что в этом материале не представлено ни единого доказательства того, что для анализа масла была взята продукция произведенная на «Николаевмолпром».

«В последние месяцы предприятие ООО «Николаевмолпром» ощущает целую лавину информационных атак в различных СМИ, в том числе материал в эфире национального телеканала 1+1. За более чем двадцатилетнюю историю предприятия таким атакам ООО «Николаевмолпром» подвергается впервые. Наше предприятие ассоциирует все бездоказательные и голословные обвинения в СМИ с нечестной конкурентной борьбой со стороны некоторых недобросовестных игроков рынка молочной продукции, что стало следствием активной конкурентной позиции при участии в государственных закупках (формировании цены, качества)», - говорится в сообщении.

На предприятии также отмечают, что  2019 году, на основании результатов проверки и оценки системы безопасности пищевых продуктов, ООО «Николаевмолпром» получило сертификат НАССР.

«Таким образом наше предприятие  всегда на первое место ставит качество и постоянно проводит проверки качества выпускаемой продукции. Качество сырья и готовых продуктов питания проходят проверку на всех этапах производства, в том числе на этапе отгрузки в точках сбыта или оптовым покупателям. Самым важным элементом в производстве молочной продукции является качество сырья, которое ложится в основу готового продукта. Анализируя тенденции к снижению количества молока в нашей стране, ООО «Николаевмолпром» закупает сырье не только в  Украине. С декабря 2019г. ООО «Николаевмолпром» заключило контракты на поставку молочного сырья из Европы, качество которого подтверждается сертификатами качества Евро1», - подытожили на предприятии.

Справка: ООО “Николаевмолпром” является одним из ведущих предприятий на рынке молочной продукции. В ассортиментном перечне продукции компании представлен широкий спектр цельномолочной и кисломолочной продукции (молоко, кефир, сметана), сыры, масло сливочное, спреды. 

Напомним, что в конце января 2020 года, по поручению мэра Николаева на предприятии ООО "Николаевмолпром", которое поставляет молочные продукты для николаевского КООП, Госпотребслужбой были проведены проверки, которые подтвердили качество производимой предприятием продукции.

Преступности.НЕТ

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