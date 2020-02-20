В одном из штатов США хотят декриминализировать многоженство и наказывать его штрафом, вместо тюремного заключения

иллюстрация из Интернета В штате Юта, США, предложили законопроект, который декриминализирует многоженство и, соответственно, сменит меру пресечения.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно предложению, попытку взрослого человека построить семейные отношения с несколькими людьми хотят признать административным правонарушением и наказывать штрафом в 750 долларов и общественными работами. Притом что сейчас оно считается криминальным и может повлечь за собой до пяти лет лишения свободы.

Этот законопроект единогласно поддержали в Сенате штата, несмотря на то, что штат в основном мормонский, то есть подвержен религиозным предрассудкам. Его уже передали на рассмотрение местной Палаты представителей.

Попытки заключить несколько официальных браков по-прежнему останутся криминальным преступлением.

Напомним, в США мужчина, которого обвиняют в ограблении в штате Орегон, хочет добиться закрытия дела против него, поскольку полицейские убрали тату с его фото, а затем показали свидетелям преступления.