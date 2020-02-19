В Киеве у Офиса Президента митингуют против фискализации ФОПов

В среду, 19 февралями, у здания Офиса президента в Киеве проходит митинг против изменения законодательства в сторону фискализации ФОПов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, у здания Офиса президента проходит митинг. Активисты держат флаги Украины, политический партий «Свобода» и «Европейская Солидарность» и других организаций. Также протестующие держат плакаты с надписями: «Зае...ало!», «Защитим упрощенку», «Сегодня вводишь РРО - работать завтра будет кто?», «РРО набуде сили - економіка могилі» и другие.

Перед митингующими выступили активисты, народные депутаты.

- Мы за сохранение и развитие упрощенной системы налогообложения, за отмену норм законов 128, 129 (фискализация ФОП, «кэшбек»). Мы против произвола контролирующих органов, мы против уничтожения микробизнеса коррупцией и коррупционерами. Мы за либерализацию обещанную Владимиром Зеленским на президентских и парламентских выборах, мы за отмену фискализции всех микропредпринимателей, мы за возможности каждого украинца легко и просто начать и вести собственное дело, мы за разнообразие рабочих мест, за конкуренцию, которая уменьшает цены и уничтожает монополии. Мы против диктатуры власти, олигархата и транснациональных компаний. Мы требуем отмены фискализации для микропредпринимательства! Мы требуем мораторий на проверки, налоговую реформу и принятие законопроектов 2644, 2645! - заявили организаторы акции.

Митингующие требуют встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Далее митингующие планируют пойти с митингом под здание Кабинета министров и здание Комитетов Верховной Рады.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине существуют десятки тысяч юрлиц и «ФОПов» без руководителей и видов деятельности