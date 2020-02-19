В Николаеве у комиссии по вопросам ЖКХ хотят забрать полномочия списывать объекты коммунального имущества

Мкртыч Мкртчян (архивное фото) Начальник управления коммунального имущества Николаевского горсовета Мкртыч Мкртчян предлагает внести изменения в порядок списания коммунального имущества города, чтобы списывать объекты можно было без согласования с профильной комиссией по вопросам ЖКХ.

Об этом речь шла в среду, 19 февраля, в ходе заседания депутатской комиссии по вопросам транспорта.

Так, чиновник предложил реформировать систему списания объектов коммунального имущества. По его словам на сегодняшний день данный процесс проходит по согласованию с комиссией по вопросам ЖКХ.

— Предлагается, что значительные объекты будут списываться по решению сессии городского совета, а мелкие объекты, которые имеют первичную собственности до 5 тысяч гривен, — по решению руководителя предприятия, от 5 до 10 тысяч гривен — по согласованию профильного управления/департамента или профильного заместителя городского головы. Все объекты недвижимости, транспортные средства независимо от стоимости — исключительно по решению горсовета, - сообщил Мкртыч Мкртчян.

Депутат Сергей Шульгач поинтересовался, считает ли чиновник такую предлагаемую практику нормальной, на что начальник управления коммунального имущества Мкртыч Мкртчян уточнил, что «постоянная депутатская комиссия не может быть субъектом принятия решения» и поэтому необходимо внести изменения в действующее положение.

Также он добавил, что есть специальный порядок списания, и списать объекты без экономического обоснования и вывода сервисной организации, что имущество не подлежит ремонту невозможно. На уточняющий вопрос от депутатов, как к этому относятся сами руководители предприятий, чиновник заявил, что они поддерживают такую практику, а также несут за это ответсвенность.

В итоге, депутаты приняли данную информацию к сведение и рекомендовали вынести на утверждение сессии горсовета.

Напомним, ранее глава комиссии по ЖКХ Алексей Лепишев обвинил начальника Управления коммунальной собственности Мкртыча Мкртчяна в том, что он самовольно сдает в аренду и распродает коммунальное имущество.