В Николаеве главе ОСМД разрисовали машину краской – он связывает это с судебными разбирательствами со скандальным застройщиком «Телец ВАК»

Председателю ОСМД «Садовая 34» Андрею Стахурскому ночью обрисовали машину краской. В свою очередь, сам Стахурский связывает это с тем, что ОСМД продолжает судиться со скандальной фирмой «Телец ВАК», которая строила дом.

Соответствующие видео опубликовала Елена Стахурская на своей странице в Facebook.

«Когда у «людей» нет аргументов, в ход идёт такое «скотство». А как вы боритесь в нашей стране за справедливость и законность?! Что дальше? И это не первый ущерб моей семьей... Могу только предполагать кто это мог сделать. Андрей Стахурский поражаюсь твоей стойкости и терпению! Но вряд ли у нас в стане Фемида действительно символ Правосудия!» - заявила Елена Стахурская.

В комментарии «Преступности.НЕТ» Андрей Стахурский рассказал, что 18 февраля вечером, припарковал свою машину во дворе дома по улице Садовая, 34, где и проживает, а на утро обнаружил, что весь корпус автомобиля покрыт лако-красочными изделиями.

— У меня предположение сводиться только к одному, что это может быть связано только с противостоянием ОСМД в рамках судебных споров с «Телец ВАК», а также уголовным делом, которое открыто в отношении «Тельца», по статье 190 КК Украины касательно незаконного строительства группы гаражей в нашем же дворе. Сейчас в ходе следственных действий становится понятно, что у Валеева не было никаких разрешительных документов, он собирал денежные средства в наличной форме в валюте Украины. Я также являюсь одним из инвесторов этих горе-гаражей, у меня есть договор, и в Заводский отдел полиции я подавал заявление с просьбой присоединить к материалам дела мои документы в рамках дела, которое расследуется в отношении «Тельца» и группы должностных лиц, которые строили дом. Больше мне не с чем связывать этот инцидент, - рассказал он.

Андрей Стахурский отметил, что полицию вызвала его жена и написала заявление о порчи имущества.

— Насколько нам известно, материалы будут переданы в тот же Заводский отдел полиции, где рассматривается уголовное дело Тельца, а также уголовное дело в рамках Тельца из-за неисполнения решения суда, которое выиграло ОСМД по передачи дома в управление ОСМД.

На уточняющий вопрос, будет ли полиция искать виновных или дальше заявление дело не пойдет, Андрей Стахурский отметил, что ему сложно ответить на этот вопрос.

— Я могу выказать чисто свое субъективное мнение, что, к сожалению, столкнувшись с судебными тяжбами в защите интересов совладельцев ОСМД, наблюдается полное бездействие, как со стороны правоохранительных органов, так же как и судебных органов. К примеру, есть один из исков «Тельца» отменить регистрацию нашего ОСМД, весь его иск построенный на заведомо ложных сведениях, на заведомо ложных показаниях свидетелей, которых он привлекает. И по каким-то причинам в процессе рассмотрения иска не учитываются интересы остальных совладельцев ОСМД, а все решение базируется на основании трех или четырех лиц заведомо ложного заявления. Поэтому затрудняюсь ответить, будет ли рассмотрено, найдут ли виновных, - подытожил глава ОСМД.

Как известно, в 2017 году решением большинства жильцов было создано ОСМД, так как фирма «Телец-ВАК» ненадлежащим способом осуществляла функции управителя. В итоге застройщик отказался передавать дом на баланс ОСМД, заявив, что он является владельцем нежилых помещений, а, значит, также должен принимать участие в собраниях ОСМД. В итоге суд стал на сторону ОСМД и обязал «Телец-ВАК» передать на баланс объединения дом и всю необходимую документацию.

Как известно, фирма «Телец-ВАК», занимающаяся строительными работами, принадлежит Анатолию Валееву – бывшему президенту МФК «Николаев», покинувшему клуб в конце 2012 года.

Стоит отметить, что ранее «Телец-ВАК» фигурировал в скандале с недостроем, который имеет два адреса: улица Чигрина, 94 и улица Садовая, 34. Более 100 человек купили квартиры в доме по адресу: улица Чигрина, 94 еще в 2009-2012 годах. При этом, по словам покупателей, фирма предлагала им заключить типовой договор про долевое участие в строительстве дома, и обещала завершить строительство в конце 2009 года. И на данный момент строительство данного объекта не завершено. По словам покупателей, Валеев утаивает информацию касательно готовности объекта, а также игнорирует требования вернуть деньги.

Также, по словам жителей, в 2012-2013 годах «Телец-ВАК» распространил информацию о строительстве дома по улице Садовая, 34 и начал продавать квартиры в этом доме по второму разу. В ГАСК покупателям ответили, что в реестре отсутствуют записи относительно документов, в которых указан объект строительства многоквартирный дом 34 по улице Садовая. Сам же Валеев сказал им, что это ошибка. Также они добавили, что в мае 2017 года судья Заводского суда приняла решение в пользу фирмы.

В частности, жильцы дома на улице Садовой судятся со скандальной фирмой «Телец-ВАК» за лестничные площадки и чердаки.

Также сообщалось о том, что скандальный застройщик «Телец-ВАК» не выполняет решение суда о передаче документов ОСМД – полиция открыла производство.

После Заводский отдел полиции города Николаева расследует уголовное производство по факту невыполнения строительной компанией «Телец-ВАК» (директор Анатолий Валеев, – ПН) решения Хозяйственного суда Николаевской области о передаче документов ОСМД «Садовая, 34». Помимо этого, жильцы дома на улице Садовой продолжают судиться со скандальной фирмой «Телец-ВАК» за лестничные площадки и чердаки.

Судья Хозяйственного суда Николаевской области Элина Олейняш, не пригласив ответчика и проигнорировав интересы ОСМД «Садовий 34», стала на сторону скандальной фирмы-застройщика «Телец-ВАК» и приняла решение, которое имеет признаки «неправосудного».

В декабре 2019 года в Николаеве исполком горсовета признал, что скандальный «Телец-ВАК» больше не является исполнителем жилищно-коммунальных услуг.