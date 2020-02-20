Британка играла на скрипке, пока врачи ей делали операцию на головном мозге

В Британии, в больнице Королевского колледжа в Лондоне во время операции по удалению опухоли из мозга женщина-музыкант играла на скрипке.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на «The Guardian».

Врачи попросили 53-летнюю Дагмар Тернер играть на инструменте, чтобы убедиться, что части мозга, которые контролируют мелкую моторику и координацию, не были повреждены во время операции.

У Тернер в 2013 году диагностировали опухоль головного мозга после перенесенного припадка во время исполнения симфонии.

Ранее в подобном случае американский музыкант играл на саксофоне во время удаления опухоли мозга, чтобы не утратить музыкальные навыки.

Напомним, что николаевец просит помочь спасти жизнь его маме, у которой нашли опухоль головного мозга.