Эвакуация из Китая из-за коронавируса: самолет вылетел, на борт пустили 48 здоровых украинцев, трое остались в Ухане

В ночь с 18 на 19 февраля из аэропорта Борисполь вылетел борт SkyUp, который эвакуирует украинцев из Уханя. Он вернется в Борисполь утром 20 февраля.

Отметим, украинцев из китайского Уханя эвакуируют с повышенными мерами безопасности. Место их обсервации (содержания под наблюдением) не называют, его будут охранять полиция и Нацгвардия.

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22:06 В партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» требуют отставки премьер-министра Алексея Гончарука из-за эвакуации украинцев из Китая. Якобы правительство «поставило под угрозу не только безопасность нашей страны, но и всей Европы».

«Украина абсолютно не готова противостоять рискам распространения этой инфекции… В такой ситуации превращать Украину в транзитный карантинный хаб – это высшая мера глупости… Требуем снять с должностей всех чиновников, ответственных за «карантинную авантюру». Правительство Гончарука – это самый большой вызов для национальной безопасности. Парламент просто обязан отправить всю эту безответственную компанию в отставку», - заявили в партии Медведчука.

22:01 Мэр Львова Андрей Садовый призвал не паниковать и не распространять неправдивую информацию из-за прибытия в Украину самолета с эвакуированными из Китая людьми. Место карантина, где разместят эвакуированных, до сих пор неизвестно.

21:57 Все украинцы и иностранные граждане, которых эвакуируют из Китая, на момент посадки в самолет здоровы.

Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль, сообщает «Укринформ».

«Украинская правда» уточняет, что речь идет о 48 гражданах Украины, а также 29 иностранцах.

21:53 На этапе осмотра китайскими медиками на украинский самолет не допустили четыре человека, из них три украинца и одна иностранка. После этого украинские специалисты, медики, сопровождающие этот рейс, провели дополнительно финальный обзор. Всего на борт допустили 73 человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

Те, кого не допустили к эвакуации, находятся под наблюдением китайских врачей и на постоянной связи с консульской службой.

- Эвакуация проходит в штатном режиме. Правительство имеет четкий план и мы его выполняем. К приему людей готовы. Самолет уже вылетел. Все прошли соответствующие проверки. На борт допущены люди без симптомов острой респираторной инфекции, - сказал в эфире программы новостей «Сегодня» на телеканале «Украина» заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

- Прошу не создавать панику, сохранять здравый смысл и понимание, что в любой ситуации надо оставаться людьми. Там мог оказаться каждый из нас или дорогой нам человек. Мы забираем людей, которые и так переживают непростой период. Среди эвакуированных семья из 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Наш долг – забрать их и создать максимально комфортные условия. Это касается не только организации перелета и обустройства их быта, но и принятия их другими украинцами. Неужели в такой большой стране нет места для менее сотни граждан, оказавшихся в сложной ситуации? - отметил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

19:48 Переселенец из Луганска, журналист Сергей Иванов отреагировал на факт перекрытия дорог возле больниц во Львовской области, где местные жители намерены не пустить украинцев, эвакуированных из Китая, если их захотят разместить именно там. Он считает, что "люди, которые в 2020-м блокируют дороги на Западе страны, чтобы не пустить вывезенных из Уханя соотечественников, ничем не отличаются от людей, которые в 2014-м блокировали дороги на Востоке Украины чтобы не пустить украинские войска".

19:43 Самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту вылетел из аэропорта Уханя.

19:38 Госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц заявил, что на эвакуацию в Ухане явились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев.

Об этом сообщает «Новое время».

- На посадку явились все 48 граждан Украины и 29 иностранных граждан: восемь - Аргентины, пять - Доминиканы, пять - Эквадора, четыре - Сальвадора, два - Казахстана и Коста-Рики и по одному гражданину из других государств, - сказал он.

По словам дипломата, граждане Казахстана покинут борт при посадке в Алматы через несколько часов после вылета из Уханя. Также там сменится экипаж.

Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль заявил, что украинцы в Ухане прошли два этапа санитарного контроля и проходят третий. Чиновник заявил, что все пассажиры здоровы.

18:22 Заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль заявил, что для приема эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев готовы все четыре места. Об этом он сообщил во время брифинга, передает РБК-Украина.

По его словам, все четыре места находятся в разных городах Украины.

- Есть четыре места дислокации. Учитывая настроения, которые мы можем наблюдать, эти места не разглашаются. Все четыре места готовы к приему граждан и иностранцев, - заявил Коваль.

16:51 Харьковская студентка Моника Рустамова, которая изучает в Ухани китайский язык, также отказалась эвакуироваться, передает "Страна".

- Считаю, что мне безопаснее оставаться в изоляции тут, чем подвергаться опасности во время пути домой, - сказала нам Рустамова.

Тем временем украинские власти, по ее словам, ничем не помогают украинцам в Ухани, как убеждают журналистов.

- Никому не интересно, в какой обстановке мы находимся, чем мы питаемся или есть у нас хотя бы вода. Я понимаю, что нам никто ничем не обязан, но когда везде пишут о том, что украинцев тут обеспечивают материально, доставляют провиант и вообще лелеют и обожают, то это порядком приводит в отчаяние. Все очень мутно, скрытно, - жалуется харьковчанка.

- Ради нашей же безопасности мой университет принял решение закрыть нас и не выпускать из здания до окончания карантина. Три раза в день университет нам выдают китайскую еду, но мы уже совершенно не можем ее есть. В основном мы едим через силу, так как эта еда жирная/острая, непривычная нам. Из-за того, что мой университет закрыли, ситуация связанная с едой ухудшилась, нам не завозят овощей, фруктов, не говоря уже об остальной продукции. Нам дали небольшой список того, что мы можем заказывать из университетского магазина, но список, увы, невелик, - рассказывает Рустамова.

16:36 Во Львовской области люди принесли шины и перекрыли подъезд к госпиталю ветеранов войн и репрессированных, потому что боятся, что к ним привезут украинцев, которых эвакуируют из китайского города Ухань. Об этом сообщает Захид.НЕТ.

Заместитель председателя Львовской ОГА Иван Собко во время брифинга 19 февраля отметил, что нет никаких указаний о необходимости в размещении украинцев из Китая на территории Львовской области.

В то же время, около 14:00 среды в Винниках люди перекрыли подъезд к госпиталю, а к воротам госпиталя завезли автомобильные шины. Отмечается, что паника началась в среду утром, когда из госпиталя начали эвакуировать пациентов.

Гендиректор госпиталя Максим Прикупенко рассказал, что эвакуация произошла из-за симуляционных обучений и паника безосновательна. Он добавил, что заведение не готово принять людей на карантин и к ним украинцев точно не привезут.

16:25 Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в Facebook подтвердил, что украинский самолет прибыл в Ухань.

Он отметил, что на борту самолета находится опытная команда медиков.

«Только что украинский самолет приземлился в городе Ухань в провинции Хубэй, который заберет 48 украинских и 29 иностранных граждан. Те, кто попали в эпицентр вспышки болезни, смогут вылететь из Китая. На борту опытная команда медиков. Уверен, перелет будет комфортным и спокойным. С нетерпением ждем родной земле», - написал Данилов.

16:22 Украинка Анастасия Зинченко, которая проживает в Ухане, заявила, что её собаку отказались эвакуировать из Китая. Девушке сказали, что в Херсон она может вернуться одна.

«Я подала заявление, отправила анкету, фото паспорта и визы для участия в эвакуации конечно же тоже, но мне посольство отказало по причине того, что у меня есть собака. Они предложили мне ее оставить или отдать в питомник, на что я ответила категоричное НЕТ. Так что я здесь остаюсь одна, до конца карантина и потом спокойно соберусь и полечу домой».

После разглашения истории девушки в СМИ, с ней связалось посольство Украины и подтвердило, что с собакой она может участвовать в эвакуации, если все будет соответствовать санитарным нормам.

«В этот раз они сказали, что виновато в этом Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, по приказу номер 553 от 16.11.2018, статья 24. В ней указанно, что для вывоза животного за границу нужны документы, прививки и т.д, для того, что бы пройти все санитарные нормы».

Позже девушка сообщила, что собрала все документы и отправила их в первой половине дня в посольство.

«Мое сообщение и вопросы про собаку они игнорировали. После чего сотрудник и представитель от посольства Украины мне позвонил и сказал что я с собакой эвакуироваться не могу. Уверял, что китайская сторона отказала. Мы связались с МИД, они прислали письменный ответ, где было написано, что они имеют старый набор документов и они, даже, были не в курсе, что я собрала все документы и подала их в посольство. То есть, посольство документы никуда не передали, а от своего лица мне отказали в эвакуации. Ранее они мне звонили и уверяли, что в отказах виноваты любые другие люди, китайская сторона, но не они. Но как оказалось, они просто издевались все это время надо мной, получив документы, их никуда не предоставили».

16:01 Посольство Украины в Китае в пределах компетенции, завершило все подготовительные мероприятия по вывозу граждан Украины из города Ухань и других городов провинции Хубэй. В эвакуационном списке 48 граждан Украины и 29 иностранцев, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что пассажиры самолета украинского спецрейса, которые направляются из самых отдаленных уголков провинции Хубэй, уже в международном аэропорту Тяньхе (г.Ухань).

«Все граждане Украины и иностранцы, которые будут эвакуированы в Украину, уже доставлены в международный аэропорт г. Ухань. Началась регистрация пассажиров и багажа на спецрейс авиакомпании SkyUp», - говорится в сообщении.

15:50 Судя по данным сервиса radarbox24.com, украинский самолет приземлился в аэропорту Уханя.

15:39 Премьер Гончарук прокомментировал эвакуацию украинцев из Китая.

- Мы своих не бросаем. Люди должны вернуться в Украину. МОЗ каждый час мне докладывает о объектах, где будут размещены украинцы. В целях безопасности не буду называть место.

Что касается информации, что место, где будут находиться эвакуированные, возьмут в кольцо правоохранители Гончарук сказал:

- Объект будет защищен, чтобы инфекция не распространилась и, чтобы по не было провокаций у отношении эвакуированных.

Он назвал истерией нежелание местных властей принимать украинцев на карантин и напомнил, что они здоровы.