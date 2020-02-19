Украинская пенсионерка выиграла международный кибертурнир по Counter-Strike

Украинка Татьяна Силенко в возрасте 59 лет стала чемпионкой по Counter-Strike.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Победу добыла киберспортивная команда Ageless Shooters, игроки которой в возрасте от 55 лет. Украинки выступили на международных соревнованиях по Counter-Strike:Global Offensive.

В финале украинская команда с разгромным счетом одолела соперников из Швеции Silver Snipers - 16:1. Отмечается, что средний возраст украинских игроков - 59 лет, а шведских - 71 год.

Чемпионка Татьяна Силенко инженер-механик по специальности. Женщина отмечает, что всегда считала компьютерные игры чем-то ужасным. На отбор в команду Counter-Strike она записалась случайно. С тех пор украинка упражняется по три часа 5 раз в неделю.

Напомним, в 2019 году украинская команда «NaVi» выиграла турнир по «Контр-страйку» и получила главный приз в 250 тысяч долларов