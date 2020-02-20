Коронавирус: Жители Полтавщины заблокировали дорогу и устроили пикет против размещения эвакуированных из Уханя украинцев

В четверг утром, 20 февраля, в аэропорту Харькова встречают борт борт SkyUp, который эвакуирует украинцев из Уханя.

Об этом сообщают местные СМИ.

Как известно, на этапе осмотра китайскими медиками на украинский самолет не допустили четыре человека, из них три украинца и одна иностранка. После этого украинские специалисты, медики, сопровождающие этот рейс, провели дополнительно финальный обзор. Всего на борт допустили 73 человека.

Борт вылетел из Ухани в среду вечером, 19 февраля. По пути в Украину лайнер совершил техническую посадку в Алматы, там сошли на землю два гражданина Казахстана.

О события среды, 19 февраля, можно почитать ПО ССЫЛКЕ.

Информация постоянно обновляется...

08:51 На данный момент самолет с эвакуированными украинцами из Китая кружит в небе в районе Краснограда Харьковской области. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

08:37 С 20:00 среды, 19 февраля, возле медицинского центра Нацгвардии «Новые Санжары» Полтавской области собралось около сотни местных жителей, протестуя против возможного поселения сюда людей, эвакуированных из китайского Уханя. Об этом сообщают Факты.

«На входе в медцентр «Новые Санжары собрались представители Новосанжарской громады, обсуждаем возможное заселение санатория инфицированными коронавирусом граждан Украины, которых привезли из Китая. Никто толком не знает ситуации. Слухи разные ходят. Народ против такой затеи. Да кто же тот народ слушает…», — написал Николай Яременко.

Собравшиеся на пикет боятся, что «китайцы» завезут в Украину опасный коронавирус. По информации, которая гуляет среди этих люди, самолет должен приземлиться в аэропорту «Полтава». Но народ намерен не пускать пассажиров в обычный санаторий, который, по их словам, не годится для изоляции, возможно, зараженных людей.

На место событий стянуты значительные силы полиции, а также на место происшествия вызваны сотрудники СБУ.

Председатель Новосанжарской объединенной территориальной громады Инна Коба, которая тоже находится под стенами медицинского центра, журналистам «Полтавського ТБ» сообщила, что до последнего ничего не знала о летящем в Полтаву самолете из Китая. А с утра это событие планируется обсудить на внеплановой сессии поселкового совета.

По данным сайта «КременчукToday» на трассе Полтава-Кременчуг в районе Лелюховка с ночи заблокирована дорогу на Новые Санжары. На дороге расположено несколько машин и прицепов. Пропускают только легковые автомобили местных жителей.

На месте событий находятся начальник областной полиции Выговский и председатель ОГА Синегубов

08:29 По информации Telegram-канал «Харьков 1654», ориентировочное время посадки самолета из Уханя в аэропорту Харькова было 08:00. При этом в аэропорту перенесли несколько рейсов после 10:00 для того, чтобы спокойно, без паники, принять борт с украинцами.

Однако из-за сильного тумана самолёт не смог приземлиться, и пилотам пришлось кружить над аэропортом в зоне ожидания.

08:11 Харьковская журналистка Татьяна Доцяк на своей странице в Facebook опубликовала фотографии карет скорой помощи и автобусов ГСЧС в аэропорту Харькова.