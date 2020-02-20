На Николаевщине люди перекрыли киевскую трассу – они не согласны, что центром ОТГ будет Гурьевка

В Новоодесском районе Николаевской области в четверг, 20 февраля, в селе Константиновка местные жители перекрыли киевскую трассу.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Перекрытие этой трассы связано с тем, что жители села Константиновка не согласны с тем, что центром ОТГ станет село Гурьевка, из-за чего местные и вышли на акцию протеста. Участники этой акции беспрерывно ходят по пешеходному переходу, тем самым блокируя проезд для транспорта. Также они требуют, чтобы на место приехало руководство Николаевской областной государственной администрации.

На данный момент на месте перекрытия присутствуют сотрудники полиции во главе с начальником Новоодесского отдела полиции, которые обеспечивают общественный порядок.

Как известно, ранее была борьба за то, в каком селе – в Константиновке или в Гурьевке будет центр будущей объединенной территориальной общины. В конце 2019 года, жители района обратились к главе Николаевской ОГА, указав, что согласно всем критериям прописанным в законе и критериям установленным Министерством регионального развития, именно Гурьевка им соответствует и должна стать центром ОТГ.

С таким же заявлением выступил и депутат Николаевского областного совета Федор Барна, который сказал, что несмотря на наглое и беспринципное давление на Николаевскую ОГА со стороны псевдоактивистов, которые далеки от ОТГ, глава ОГА Александр Стадник примет единственно-правильное и законное решение, определив центром ОТГ село Гурьевку.