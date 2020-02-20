Мэр Николаева заявил, что новое отделение ЦПАУ, которое торжественно презентовали еще в декабре, заработает до 6 марта

Архивное фото с экскурсии по отремонтированному ЦПАУ. В Николаеве с 5-6 марта начнет свою работу капитально отремонтированное отделение Центра админуслуг в здании Ингульской районной администрации, которое торжественно показали журналистам в конце декабря 2019 года.

Об этом заявил городской голова Николаева Александр Сенкевич в ходе общения с журналистами после заседания 56-й сессии, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Отметим, что в ходе экскурсии по отремонтированному ЦПАУ, мэр заявил, что откроют центр для горожан до 1 февраля. Однако, по состоянию на 6 февраля отделение ЦПАУ все еще не работало. По словам директора департамента предоставления админуслуг Дмитрия Лазарева причина в том, что штат увеличили, но деньги на зарплаты не предусмотрели.

— 1 марта они (работники, - ПН) могут начинать официально устраиваться на работу, пройдет несколько дней пока они официально трудоустроятся, пока подключатся в систему, пока настроят свои рабочие места. Думаю, числа 5-6 они уже смогут начинать работать, - заявил Александр Сенкевич.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич 4 июля заявил, что поставил задачу перед подчиненными ко Дню Города открыть в здании Ингульской администрации новый Центр предоставления административных услуг.

Однако договор на капремонт помещений в Ингульской администрации, где размещается ЦПАУ, подписали с подрядчиком ООО «ИТЦ «Николаевбуд» только 15 августа. Стоимость работ - 1,3 миллиона гривен. И по графику работы должны были завершить до 31 декабря 2019 года.

Позже сообщалось, что в Николаеве отделение центра предоставления админуслуг в здании Ингульской районной администрации после ремонта планируют сдать в эксплуатацию уже до конца 2019 года. Однако не хватало большей части сотрудников.