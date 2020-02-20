США вернули Украине старинную картину, которую вывезли нацисты во время Второй мировой войны

США вернули Украине картину Пьера Луи Гудро «Влюбленная пара» (Un couple), которую во времена Второй мировой украли нацисты из музея семьи Ханенко.

Об этом сообщает пресс-служба Постоянного представительства Украины в ООН.

Картину передавали на официальной церемонии в присутствии министра иностранных дел Вадима Пристайко.

По данным Укринформа, полотно попало в Украину в 1924 году. В 1943 году его вывезли в Германию нацисты. В 2013 картину обнаружили в США на торгах одного из аукционных домов.

Справка: Пьер Луи Гудро (1694 – 1731) – французский художник поколения Старых мастеров. По данным Mutual Art, его работы несколько раз выставлялись на аукцион по цене от $ 1248 до $16 854.