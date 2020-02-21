Командующий десантно-штурмовых войск устроил проверку в 79-й бригаде в Николаеве

Командующий десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк в Николаеве проверил состояние дел в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом сообщили в Командовании десантно-штурмовых войск.

Вместе с командующим работали офицеры структурных подразделений по направлениям своей деятельности. Генерал-лейтенант Евгений Мойсюк лично проверял вопросы всестороннего обеспечения, уровень обученности личного состава по огневой подготовке, вождению боевых машин в условиях сложной местности в разное время суток, работе военнослужащих на современных средствах связи, состояние материально-технической базы бригадного полигона, дальнейшее ее совершенствование.

В парках боевых машин Мойсюк проверил состояние и условия хранения военной техники, ее своевременное обслуживание, пообщался с военнослужащими.

- По сравнению с предыдущей проверкой, положение дел значительно улучшилось. Много сделано, личный состав хорошо обучен и обеспечен, однако есть над чем работать, не останавливаться на достигнутом, - отметил командующий.

Также он вручил ценные подарки лучшим командирам боевых подразделений.

Напомним, что ранее николаевские десантники тренировались управлять бронетехникой на плаву.