Для немиллионого города он будет неэффективным, – мэр Сенкевич заявил, что крематорий нужно строить на границе Херсонщины и Николаевщины

Александр Сенкевич сообщил, что на территории города не нашли место, где можно было построить крематорий.

Об этом мэр заявил в четверг, 20 февраля, в ходе общения с журналистами после заседания сессии, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

— С другой стороны строить для нашего немиллионного города такое сооружение является неэффективным ни энергетически, ни финансово. Потому крематорий нужно строить на территории Херсонской и Николаевской областей, чтобы он покрывал две области. Кроме того, у нас сегодня это непопулярно и некоторые люди из религиозных соображений отказываются пользоваться этими услугами, - заявил мэр.

Также мэр сообщил, что поднимет этот вопрос на ближайшей встрече с главой Николаевской ОГА Александром Стадником, чтобы он обсудил его с губернатором Херсонской области. В частности, Александр Сенкевич подчеркнул, что данный вопрос довольно важный, так как за год 1 гектар земли занимается под кладбище, а крематорий мог бы решить эту проблему.

Напомним, что Кабмин в 2018 году взялся переписывать правила, по которым в Украине хоронят умерших, чтобы хоть как-то решить проблему дефицита мест на кладбищах. Согласно законопроекту хоронить можно будет не только на кладбищах, но и в лесопарках и даже парках культуры и отдыха

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял, что жители города выступят против строительства крематория, ведь сжигание людей запрещено христианством, «потому что придет Второе пришествие, и все вынуждены будут встать из могил на встречу»

При этом, идеальным местом для строительства крематория в городе по мнению Сенкевича было бы в районе Балабановского леса в Корабельном районе. Также он заявлял, что не готов к биозахоронениям в парках.