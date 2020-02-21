В Николаеве шестилетний мальчик вечером ушел из дома – его нашли полицейские охраны

В четверг вечером, 20 февраля, наряд реагирования полиции охраны получил сообщение, что в Заводском районе Николаева из дома ушел 6-летний мальчик. В течение двадцати минут полицейские охраны вернули ребенка его матери.

Об этом сообщает управление полиции охраны в Николаевской области.

Так, в 17:40 в полицию обратилась женщина и сообщила, что из дома пропал ее шестилетний сын. 40-летняя жительница предоставила полицейским приметы своего ребенка и рассказала обстоятельства событий. Данную информацию немедленно передали всем нарядам полиции Николаева.

«Отрабатывая территорию мы обратили внимание на мальчика, похожего по описанию в сообщении, который шел без сопровождения взрослых», - рассказал полицейский-водитель наряда реагирования полиции охраны старший сержант полиции Александр Терещенко.

Младший инспектор наряда реагирования полиции охраны старший сержант полиции Олег Авраменко отметил, что «мальчик попросил нас найти маму, поскольку знал, что полицейские всегда помогают людям».

Ребенок был невредим и правоохранители доставили мальчика в Заводской отдел полиции, где его ждала взволнованная мать.

Напомним, как в Николаеве полиция разыскивала мальчика, который ушел из Центра реабилитации и пропал.