Руководителем Регионального офиса водных ресурсов Николаевщины назначили брата экс-нардепа от «БПП»

Исполняющим обязанности начальника Регионального офиса водных ресурсов в Николаевской области назначили Александра Хланя.

Об этом сообщает Региональный офис водных ресурсов в Николаевской области.

«Приказом Государственного агентства Украины от 19 февраля 2020 № 50-ос исполняющим обязанности начальника офиса назначен Александр Хлань. Коллективу офиса водных ресурсов нового руководителя представила Ольга Лысюк - директор департамента водного менеджмента Госводагентства, и пожелала новому руководителю на новой должности успехов и эффективных решений в сфере управления водными ресурсами», – говорится в сообщении.

Отметим, что Александр Хлань является братом экс-народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Сергея Хланя.

Согласно данным его электронной декларации, за 2018 год на государственном предприятии «Завод имени Малышева», где он занимал должность генерального директора, Хлань заработал 2 миллиона 113 тысяч гривен, а его супруга Татьяна получила почти 4 миллиона гривен дивидендов от ООО «Деметра-Трейд». Также он задекларировал квартиру в Николаеве, купленную в 1995 году, земельный участок, жилой дом в Николаеве, приобретенный в 2015 году, а в 2018 году его жена приобрела квартиру в Харькове.

Что касается транспортных средств, то в 2013 они с женой приобрели «Porsche Cayenne S Diesel», а его жена в 2018 году купила «Porsche MacanGTS».

Александр Хлань также имеет 100% капитала «Вознесенского хлебзавода», а жена Татьяна – 100% ООО «Деметра-Трейд».

Кроме того, он хранит деньги наличными (160 тысяч долларов, 170 тысяч евро, 300 тысяч гривен), а его супруга на банковских счетах.

Среди ценного движимого имущества Хлань указал часы, телевизор, массажное кресло, дорожку для ходьбы и орбитрек.

Добавим, что в 2015 году Хлань занимал должность советника генерального директора Аппарата генерального директора в Государственном Концерне «Укроборонпром» и был главным специалистом производственного отраслевого управления Департамента производства в Государственном Концерне «Укроборонпром». Также исполнял обязанности заместителя генерального директора в ООО «Завод имени В. А. Малышева». Начиная с 2016 года и по май 2019 года занимал должность генерального директора в ГП «Завод им. В.А.Малышева».