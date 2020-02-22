Американские ученые открыли новые антибиотики – они способны уничтожить бактерии, устойчивые к медикаментам

В США специалисты Массачусетского технологического института при помощи алгоритмов искусственного интеллекта открыли девять антибиотиков для эффективного лечения более 30 заболеваний, которые вызывают лекарственно-устойчивые патогены.

Об этом пишет «Лига.net» со ссылкой на ресурсы «The Next Web» и «Cell».

Обнаруженные химические соединения направлены в первую очередь против Acinetobacter baumannii, более известной как «иракобактерия»: во время иракской кампании США она заразила тысячи американских солдат, а в 2017 Всемирная организация здравоохранения назвала ее «наибольшей угрозой здоровью человека» – из-за резистентности к существующим антибиотикам.

Эксперты по приложениям для глубинного изучения химии и онкологии обучили свой ИИ анализу структур более 2500 синтетических лекарств и природных соединений, чтобы оценить их антибактериальные свойства, после чего алгоритм отыскал в базе данных из примерно 100 миллионов молекул те, которые могут побороть конкретные микроорганизмы.

Основную находку в MIT назвали халицином. На испытаниях он уничтожил ряд устойчивых штаммов бактерий, в том числе Acinetobacter baumannii и Enterobacteriaceae.

Напомним, что ранее ученые нашли бактерию, которая может победить суперинфекции.