Украине нужны качественный украинский рэп, YouTube-каналы и комики на украинском языке, - языковой омбудсмен Монахова

Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова выступает за появление украиноязычного культурного продукта в сферах, где он сейчас отсутствует, чтобы сделать украинский язык престижным и интересным.

Об этом она заявила на круглом столе на тему: «Язык объединяет, разнообразие обогащает» в пятницу в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

- До того времени, пока украинский язык не распространится на все сферы, не только общественной, жизни, до того времени, пока в Украине не будет нормальной рэп-культуры на украинском языке, качественного рэпа на украинском языке, молодежь сидит в YouTube, и пока не будет стендаперов и комиков на украинском языке, популярных YouTube-каналов, до того времени мы остаемся в таком официальном состоянии, когда закон о языке регулирует публичные сферы общения, - отметила Монахова.

Она подчеркнула, что выступает за то, чтобы украинский язык был престижным, выгодным и интересным.

- По этим трем меркантильным причинам его можно будет «продвинуть», как говорит молодежь, в Украине, - добавила Монахова.

Напомним, ранее Монахова озвучила свои первые шаги и задачи на посту языкового омбудсмена.