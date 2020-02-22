Веб-инженер придумал программу, которая позволяет в онлайн-режиме удалять людей с видео

Американец Джейсон Майес, работающий веб-инженером в Google, выложил в открытый доступ на GitHub код программы, которая распознает на видео людей и аккуратно заменяет их на фон изображения.

Об этом сообщает «Naked Science».

Протестировать разработку может каждый, у кого есть компьютер и веб-камера. Получая изображение, программа анализирует состав фона и запоминает его. Когда в кадр попадает человек, его фигура заменяется участками фона. В отличие от существующих аналогов, код хорошо работает даже в том случае, когда фон многоцветный, а человек в кадре активно движется.

Программа была написана с использованием системы машинного обучения Tensorflow. Исходники своего творения Майес выложил на GitHub: программу можно протестировать и на веб-ресурсах Glitch и Codepen – нужно лишь включить веб-камеру и поддержку Javascript в браузере.

На ролике ниже показан пример того, как работает программа Майеса. В верхней части экрана транслируется необработанная картинка с веб-камеры, а в нижней – изображение, с которого аккуратно удален человек. Несмотря на некоторые артефакты изображения, алгоритм вполне хорошо справляется с поставленной задачей. Более того, на нижнем видео можно увидеть вмятины на покрывале, когда невидимый Джейсон ходит по кровати.

Напомним, что ранее в Испании ученые смогли вернуть женщине зрение, подключив к её мозгу специальную камеру.