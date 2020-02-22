Коронавирус вылечили у 21 тысячи людей

От китайского коронавируса Covid-19 успешно вылечились 20858 человек.

Об этом, ссылаясь на данные распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса и Reuters, передает УП.

Всего за время распространения вируса заболел 77661 человек. Больше всего заражений произошло на материковой части Китая – 76290. Еще 634 человека заразились на круизном лайнере Diamond Princess, что находится у берегов Японии.

В Южной Корее количество больных уже перевалило за 200 человек, в Японии – за 100.

Представители органов здравоохранения США заявили, что готовятся к возможному распространению коронавируса. Это, по их мнению, может стать причиной закрытия школ и предприятий.

В то же время зафиксировано 2360 летальных случаев.

Напомним, как 20 февраля в аэропорту Харькова встретили борт SkyUp, который эвакуировал украинцев из Уханя. На этапе осмотра китайскими медиками на украинский самолет не допустили четыре человека, из них три украинца и одна иностранка. После этого украинские специалисты, медики, сопровождающие этот рейс, провели дополнительно финальный обзор. Всего на борт допустили 73 человека. В эвакуационном списке 45 граждан Украины и 28 иностранцев. Тем временем в Полтавской области произошли стычки - местные выступили против того, чтобы эвакуированных украинцев временно поселили в санатории в Новых Санжарах, из-за чего возникла необходимость стянуть туда силовиков