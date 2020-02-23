В Украине анонсировали запуск национальной онлайн-платформы для бизнесменов

Министерство цифровой трансформации анонсировало запуск с 28 февраля национальной платформы для предпринимателей - «Дія.Бізнес».

Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Мы стремимся развивать украинское предпринимательство. Поэтому создаем удобный и полезный продукт для малого и среднего бизнеса - Национальную онлайн-платформу для предпринимателей «Дія.Бізнес», - говорится в сообщении.

В команде рассказали, что прежде чем анонсировать запуск государственного портала, было пройдено долгий путь от исследования ключевых точек боли предпринимателей к поиску конструктивных решений вместе с экспертами. Создатели сервиса рассказали, что на онлайн-платформе каждый владелец малого и среднего бизнеса найдет важную информацию: идеи, интересные кейсы, перечень сервисов и программ поддержки от государства, а также сможет получить профессиональные консультации по бизнесу.

«Это - только часть масштабного национального проекта по развитию инновационного предпринимательства. Следующий шаг - открытие консалтинговых зон для малого и среднего бизнеса», - добавили в Минцифре.

Напомним, как в феврале дали старт кредитной программе «5-7-9». Суть программы заключается в том, что государство будет компенсировать часть кредитной ставки, чтобы бизнесмен мог получить инвестиционный кредит под 5%, 7% или 9%. Ставка зависит от количества рабочих мест, которые создает предприниматель.