СПЕЦТЕМА Коронавирус: Доктор Комаровский в Новых Санжарах провел встречу с местными жителями

Доктор Комаровский на встрече с жителями Новых Санжар Эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы уже третий день находятся в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах, где проходят 14-дневный карантин. Сама зона обсервации охраняется силовиками. Ситуация в самом населенном пункте спокойная.

С событиями, которые происходили здесь, можно ознакомиться в наших новостях: 20 февраля, 21 февраля, 22 февраля.

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10:55 Парни, которых после столкновений в Новых Санжарах в соцсетях называли «титушками» из Кропивницкого, записали видеообращение на фоне Новосанжарской райгосадминистрации, в котором заявили, что они являются местными жителями. Видео обнародовано на YouTube-канале «Полтавское ТВ».

Парни представляются как Максим Корниенко, Дмитрий Зозуля и Александр Палько. Они утверждают, что родились в Новых Санжарах.

- Я участник боевых действий, воевал за Украину и люблю свою страну. Я пробыл на месте событий час из любопытства, а теперь на меня выливают всякую грязь, - сказал один из парней Максим Корниенко.

Они также заверили, что в массовых беспорядках участия не принимали. По словам парней, они попали на видео протестов, когда принесли «голодным людям 30 пирожков из столовой».

Видеообращение появилось в связи с тем, что во время беспорядков в Новых Санжарах внимание пользователей сети привлекли трое молодых людей в спортивной одежде. В соцсетях их назвали провокаторами, которые приехали из других городов, чтобы дестабилизировать ситуацию. В одном из парней, который записал обращение, якобы узнали "титушку" из Кропивницкого.

10:25 Находящийся в зоне обсервации журналист Александр Махов через свою страницу Facebook передал просьбу иностранцев, которых эвакуировали вмести с украинцами.

«Просьба от иностранных граждан, которых эвакуировали из Уханя и которые сейчас находятся на территории санбазы Нацгвардии. Просят книги на английском и испанском языках. Мне сказали, что за пределами санбазы оборудован специальный пункт сбора. Книги можно передавать на мое имя - Махов Александр. Если есть такая возможность. Спасибо)» – написал он.

10:11 В СМИ и соцсетях распространят фото, на котором министр здравоохранения Зоряна Скалецкая одета в спецкостюм, а врачи, которые стоят рядом, нет. Этой фотографией иллюстрируют новости о происходящем в Новых Санжарах. При этом даже можно встретить критику, что министр защищена, а врачи нет.

На это отреагировал первый замглавы Ровенской ОГА Сергей Подолин на своей странице в Facebook. По его словам, эта фотография не имеет ничего общего с Новыми Санжарами.

«Напомню, 16 января во время рабочего визита в Ровно министерка здравоохранения Звездная Скалецкая, осматривая возможности нашего областного учреждения, примерила хирургический шлем хирурга surgical helmet. Он применяется для оперативных вмешательств, требующих высокого уровня стерильности в ортопедии. Благодаря ему минимизируется контакт выдыхаемого хирургом воздуха с раной пациента, а глаза врача защищены от биологических жидкостей больного. Именно в этом хирургическом шлеме на фото Зоряна Скалецкая. В Ровно, не в Новых Санжарах. Эта информация в первую очередь для СМИ и блоггеров, которые иллюстрируют сообщения о коронавирусе данной фотографией, и для их читателей. Теперь вы знаете больше:)» – написал Подолин.

10:08 В субботу, 22 февраля, украинский врач Евгений Комаровский провел встречу с жителями Новых Санжар для разъяснения ситуации по коронавирусу COVID-19.

– По просьбе местных жителей побывал в Новых Санжарах. Небольшой отчёт по горячим следам. Вопреки утверждениям некоторых СМИ, обращаю внимание, в Новые Санжары меня никто не посылал, — заявил Комаровский.

После он записал видео, в котором обвинил чиновников в бездействии и неумении объяснить людям происходящее. По его словам, санжарцы «очень милые и адекватные люди, которые из-за страха и манипуляций себя повели так».

– Ситуация тупо высосана из пальца. На ровном месте на весь мир устроили грандиозное позорище. Людям не рассказывают, ничего. Наши чиновники великие, принимающие решение, опуститься до людей, объяснить, что будет, что происходит, что такое коронавирус. Никому это не надо. Просто в город, где люди ничего не знают, ни о чем не предупреждены вдруг входит бронетехника, устраиваются блокпосты, перепугаться может кто угодно. Когда люди выходят с попыткой получить ответы на вопросы, нет человека, который может дать ответы. Вопросов куча - ответов нет, – поделился своими впечатлениями о встрече с жителями Комаровский.

Также, по его словам, мирным протестом в Новых Санжарах воспользовались те, кто захотел заработать политические дивиденды.

– Я в восторге от адекватных людей со светящимися глазами, которые чувствуют себя заложниками политической ситуации, – отметил он, сравнив произошедшее с тем, что происходило на Майданах, когда люди хотели, чтобы к ним относились как людям, а их просто использовали.

Также он высказал убеждение, что подобное могло произойти в любом другом украинском городе. При этом сам Комаровский извинился перед жителями Новых Санжар за свои критические высказывания в их сторону.

Комаровский также обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой приложить все усилия, чтобы показать лица тех, кто спровоцировал конфликт, финансировал его и манипулировал людьми.

09:34 В Новые Санжары к эвакуированным из Уханя украинцам в медицинский центр пробрались журналисты, которые два дня ведут прямые репортажи в зоне обсервации. Сам санаторий окружен правоохранителями, и каким образом съемочная группа попала внутрь - остается неизвестным.

Об этом стало известно в ходе брифинга представителей Минздрава и МВД.

Во время брифинга представитель Минздрава Дмитрий Коваль отметил, что ничего не знал о таком «проникновении» сотрудников телеканала ZIK в санаторий «Новые Санжары».

– Это камеры телеканала находятся внутри? - удивился он и спросил у заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, что ему известно по этому поводу.

Тот подчеркнул, что если кто-либо незаконным образом попал на территорию обсервации, то они там останутся до конца карантина - еще 12 дней. Геращенко также пообещал проверить информацию и разобраться в ситуации.

Стоит отметить, что сюжет вышел на телеканале ZIK в вечернем выпуске новостей.