Эпидемия коронавируса скоро может выйти из-под контроля, - глава ВОЗ

В скором будущем реагировать на распространение смертельного коронавируса станет еще сложнее из-за сужающегося окна возможностей борьбы с эпидемией.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус, передает CNBC.

«Окно возможностей еще существует, но оно сужается. Нужно действовать быстро, прежде чем оно совсем закроется», — сказал Гебреисус.

Глава ВОЗ также отметил, что вспышка эпидемии коронавируса «все еще может пойти в любом направлении».

Напомним, власти китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром смертельного коронавируса, заявила, что инкубационный период Covid-19 может быть значительно длиннее, чем 14 дней.