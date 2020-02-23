В Китае врачи ввели дополнительный карантин для пациентов, которые вылечились от коронавируса

В закрытом на карантин китайском городе Ухань вводят 14-дневный карантин для пациентов, которые вылечились от коронавируса COVID-19. Это связано с опасениями, что некоторые пациенты даже после выздоровления могут быть носителями вируса и заражать других.

Об этом сообщает South China Morning Post,

С субботы все пациенты, которых выписывают из больниц после выздоровления, будут направлены в специально отведенные места на двухнедельный карантин. Их будут содержать под медицинским надзором.

Китайские специалисты сообщили о нескольких случаях, в которых перенесшие коронавирус пациенты демонстрировали положительные результаты в тестах на вирус и могли оставаться разносчиками болезни. Отправлять таких людей по домам опасно, ведь они могут заразить других, а держать в больницах - не целесообразно, ведь ресурсы медиков ограничены.

При этом, китайские эксперты пока не могут точно сказать, действительно ли такие пациенты могут быть распространителями болезни, ведь речь идет о новом, плохо изученом патогене.

По состоянию на 23 февраля по всему миру зафиксировано 78 тысяч 771 эпизод заражения коронавирусом COVID-19, 2461 человек погиб от болезни. В то же время, 23 тысячи 232 человека выздоровели.

Напомним, власти китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром смертельного коронавируса, заявила, что инкубационный период Covid-19 может быть значительно длиннее, чем 14 дней.