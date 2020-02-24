Угрозы прекращения финансирования системы здравоохранения и коллапса медучреждений в Украине нет, - Минздрав

Не существует угрозы прекращения финансирования системы здравоохранения и коллапса медучреждений из-за неготовности к контрактации с НСЗУ.

Об этом директор директората медицинских услуг в Министерстве здравоохранения Оксана Сухорукова рассказала в комментарии ZN.UA

- Сейчас очень активно идет процесс подачи заявок на заключение контрактов с НСЗУ. На сегодня заявки подали более 80% специализированных заведений. Все заведения, которые оказывают медицинскую помощь и отвечают требованиям НСЗУ, могут заключить контракты и получить финансирование с 01.04.2020, - рассказала Сухорукова.

Кроме того, в государственном бюджете на 2020 год с 1 апреля предусмотрены дополнительные 2 311 500 гривен субвенции на поддержку отдельных учреждений здравоохранения, в которых осуществляются принудительные меры медицинского характера и лечение больных сахарным и несахарным диабетом (с 1 апреля по 30 сентября).

Речь идет о домах ребенка, службах крови, медико-социальных экспертных комиссиях, бюро судмедэкспертизы, базах спецмедпоставок, патологоанатомических бюро, центрах общественного здоровья.

- Для поддержки коммунальных учреждений в государственном бюджете на 2020 год также предусмотрены средства на приобретение ангиографического оборудования (80,8 млн грн), на развитие системы экстренной медицинской помощи (9226 млн грн), на модернизацию и обновление материально-технической базы многопрофильных больниц интенсивного лечения (1,0 млрд грн), - добавила директор.

Так Сухорукова отреагировала на пост мэра Днепра Бориса Филатова в Facebook, где тот утверждает, что в ближайшее время «деньги закончатся у всего здравоохранения в стране».

- Напоминаю министру здравоохранения, закрывшейся на две недели на обсервацию в Новых Санжарах, что до того момента, как она оттуда выйдет, как раз закончатся деньги у всего здравоохранения в стране. Не забывайте, что вы заложили в госбюджете субвенции на здравоохранение только на первый квартал 2020 года. И все. В конце прошлого года я и другие мэры орали об этом хором на Кабмине, - писал Филатов 21 февраля.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что перезапустили реформу создания госпитальных округов из-за заполитизированного процесса.