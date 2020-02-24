СПЕЦТЕМА Коронавирус: Премьер Гончарук заявил, что причин для паники нет и призвал не поддаваться на провокации

Эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы уже четвертый день находятся в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах, где проходят 14-дневный карантин. Сама зона обсервации охраняется силовиками. Ситуация в самом населенном пункте спокойная.
С событиями, которые происходили здесь, можно ознакомиться в наших новостях: 20 февраля, 21 февраля, 22 февраля, 23 февраля.
«Преступности.НЕТ» продолжает отслеживать ситуацию.
8:48 Журналист Александр Махов написал, что помимо книг им в санаторий передали детские письма, фрукты и настольные игры.
8:45 Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что причин для паники нет, и призвал не вестись на провокации, о чем написал в своем Telegram. Также он добавил, что состояние эвакуированных хорошее.
«Правительство максимально мобилизовано, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране. Работа всех служб скоординирована. Сейчас все эвакуированные из Китая чувствуют себя хорошо. О состоянии их здоровья мне сообщают каждый день. Их условия пребывания в обсервации - удовлетворительные. Определенные мобильные операторы установили временные вышки на территории медицинского центра для комфортного общения эвакуированных со своими родными», - написал он.
Гончарук отметил, что в Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране на выявление коронавируса.
«Плюс, каждый день мы контактируем с ВОЗ для получения последней информации об опыте разных стран: как развивается вирус, который сейчас инкубационный период и прочее. Наши специалисты вместе с международными коллегами наблюдают за развитием ситуации для оперативного реагирования», - рассказал Гончарук.
Помимо этого, премьер рассказал, что обнаружена группа стран с рисками заражения, поэтому сейчас существует дополнительная процедура контроля рейсов из этих стран: осуществляется проверка температуры тела пассажиров в украинских аэропортах.
«Если у человека будут симптомы болезни, каждую область мы подготовили к этому: есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи. Определены также больницы, которые готовы принять людей. Причин для паники нет! Не ведитесь на провокации», - подытожил он.