СПЕЦТЕМА Коронавирус: Премьер Гончарук заявил, что причин для паники нет и призвал не поддаваться на провокации

Эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы уже четвертый день находятся в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах, где проходят 14-дневный карантин. Сама зона обсервации охраняется силовиками. Ситуация в самом населенном пункте спокойная.

С событиями, которые происходили здесь, можно ознакомиться в наших новостях: 20 февраля, 21 февраля, 22 февраля, 23 февраля.

«Преступности.НЕТ» продолжает отслеживать ситуацию.

8:48 Журналист Александр Махов написал, что помимо книг им в санаторий передали детские письма, фрукты и настольные игры.

8:45 Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что причин для паники нет, и призвал не вестись на провокации, о чем написал в своем Telegram. Также он добавил, что состояние эвакуированных хорошее.

«Правительство максимально мобилизовано, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране. Работа всех служб скоординирована. Сейчас все эвакуированные из Китая чувствуют себя хорошо. О состоянии их здоровья мне сообщают каждый день. Их условия пребывания в обсервации - удовлетворительные. Определенные мобильные операторы установили временные вышки на территории медицинского центра для комфортного общения эвакуированных со своими родными», - написал он.

Гончарук отметил, что в Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране на выявление коронавируса.

«Плюс, каждый день мы контактируем с ВОЗ для получения последней информации об опыте разных стран: как развивается вирус, который сейчас инкубационный период и прочее. Наши специалисты вместе с международными коллегами наблюдают за развитием ситуации для оперативного реагирования», - рассказал Гончарук.

Помимо этого, премьер рассказал, что обнаружена группа стран с рисками заражения, поэтому сейчас существует дополнительная процедура контроля рейсов из этих стран: осуществляется проверка температуры тела пассажиров в украинских аэропортах.