Глава ОО «Миколаїв - єдина родина» Чайка устроил горожанам экскурсию по историческим локациям города

Общественная организация «Миколаїв - єдина родина» во главе с Владиславом Чайкой продолжает свой проект «Наш Николаев. История и современность».
Об этом сообщается на его странице в Facebook.
«Радует тенденция: экскурсии с лучшими николаевскими гидами все чаще привлекают не только старшее поколение, но и молодежь. Сегодняшнее трехчасовое путешествие по историческим локациям города не стало исключением», - говорится в сообщении.
Приятно, что двадцатилетние, тридцатилетние и горожане чуть старше также активно интересуются событиями минувших столетий, которые произошли в Николаеве. В очередной раз о них поведал заместитель директора областного краеведческого музея Валерий Чернявский.
Вместе с земляками ознакомился с николаевскими достопримечательностями и Владислав Чайка. Он также обратил внимание на омоложение группы.
«Я коренной николаевец, и интерес к истории родного города у меня не напускной. Мне приятно видеть среди экскурсантов столько молодежи, ведь краеведческий проект общественной организации «Миколаїв - єдина родина» призван пробудить интерес всех жителей к прошлому нашего края», - отметил Владислав Чайка.