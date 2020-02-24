Глава ОО «Миколаїв - єдина родина» Чайка устроил горожанам экскурсию по историческим локациям города

Общественная организация «Миколаїв - єдина родина» во главе с Владиславом Чайкой продолжает свой проект «Наш Николаев. История и современность».

Об этом сообщается на его странице в Facebook.

«Радует тенденция: экскурсии с лучшими николаевскими гидами все чаще привлекают не только старшее поколение, но и молодежь. Сегодняшнее трехчасовое путешествие по историческим локациям города не стало исключением», - говорится в сообщении.

Приятно, что двадцатилетние, тридцатилетние и горожане чуть старше также активно интересуются событиями минувших столетий, которые произошли в Николаеве. В очередной раз о них поведал заместитель директора областного краеведческого музея Валерий Чернявский.