Николаевские спасатели помогли пенсионерке, которая не могла выйти из своей квартиры

В Николаеве в воскресенье, 23 февраля, спасатели открыли входную дверь квартиры, в которой нуждалась в помощи пожилая женщина.

Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 17:30 на линию «101» поступила информация о том, что на проспекте Корабелов в квартире находится пенсионерка, которая нуждается в медицинской помощи и не в состоянии самостоятельно открыть дверь.

Прибывший дежурный караул 5-й государственной пожарно-спасательной части с помощью спец инструмента открыл входную дверь квартиры и вызвал «скорую помощь». В дальнейшем медики оказали женщине (инвалиду I группы) квалифицированную помощь.

Ранее сообщалось, что турист из Николаева в Карпатах повредил себе ногу топором – его эвакуировали спасатели.