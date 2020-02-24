В центре Николаева из-за ремонтных работ до вечера не будет воды

В понедельник, 24 февраля, в центре Николаева не будет воды из-за проведения ремонтных работ.

Об этом сообщается на Facebook-странице городского коммунального предприятия «Николаевводоканал».

Водопроводная сеть проводит аварийно - ремонтные работы по адресу проспект Центральный - улица Садовая.

Из-за этого до 17:00 будет временно прекращено водоснабжение в отдельных домах, расположенных между улицами Московская и Садовая по проспекту Центральному.

Предприятие приносит извинения за временные неудобства.