На Николаевщине могут быть перебои на линии «102» – полиция просит звонить в райотделы или использовать приложение к смартфону

В понедельник, 24 февраля, в течение суток вероятные перебои в работе спецлинии 102.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Для своевременности реагирования на заявления и сообщения людям предлагают обращаться непосредственно в дежурные части отделов и отделений ГУНП в Николаевской области или использовать мобильное приложение для мгновенного вызова полиции MyPol: