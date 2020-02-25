В Госавиаслужбе согласовали 14 рейсов в неделю из Николаева в Стамбул

Государственная авиационная служба Украины расширила условия договора по регулярным рейсам с Турцией. Николаеву дали возможность запускать 14 рейсов в неделю до Стамбула.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердил директор КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна.

На сайте Госавиаслужбы сообщили, что 20 февраля в Анкаре прошла встреча с представителями авиационного сообщения Турецкой Республики, в ходе которой было решено увеличить частоту регулярных рейсов между украинскими и турецкими городами.

«По результатам переговоров на уровне авиационных властей Украины и Турецкой Республики, которые состоялись 20 февраля в Анкаре, Турецкая Республика, были расширены действующие условия осуществления регулярного воздушного сообщения на маршрутах между Украиной и Турецкой Республикой», - говорится в сообщении.

Николаеву дали возможность летать в Стамбул до 14 раз в неделю. По словам Федора Барны, теперь ему необходимо заполнить эту частоту.

— Нам увеличили частоты, возможность летать в Стамбул. Потому что частота рейсов у нас между украинскими городами и другими странами межправительственным соглашением, поэтому это согласовано и увеличены частоты. Мы имеем право до 14 раз езжать. Моя задача – заполнить эти возможности потенциальными рейсами, - отметил Федор Барна.

Напомним, авиакомпания «Роза Ветров» внесла в свое расписание рейсы Киев-Николаев, которые планируется выполнять на ежедневной основе с 18 мая. При этом, цены билетов на авиарейсы «Николаев-Киев» стартуют с 620 гривен.