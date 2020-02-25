Николаевцам предлагают найти себе верного друга на КП «Центр защиты животных»

Николаевское коммунальное предприятие «Центр защиты животных» ищет хозяев собакам, которые находятся на предприятии.

Об этом сообщается на странице КП в Facebook.

«Смотрите, какие красивые собаки находятся на КП НГС «Центр защиты животных»! Они не только красивы внешне, но и дружественные к человеку, воспитанные, имеют хорошие охранные навыки. А щенки веселые и игривые озорники. Для них это уже не первая профессиональная фотосессия, но они мечтают только об одном важном для них фото - из собственного дома», - говорится в сообщении.

Николаевцев, которые хотят взять себе собаку, ждут с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:30. Дополнительная информация по телефону: (0512) 47 21 93, (097) 364 75 96.

Ранее на КП сообщали, что по состоянию на 31 января совместными усилиями дом смогли найти 7 собак, 5 щенков и 2 котика.