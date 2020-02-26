В Австралии мальчик с карликовостью хотел покончить с собой из-за издевательств в школе – его поддержали дети со всего мира и звезды

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 7 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(4)   

В Австралии девятилетний мальчик Квейден решил покончить с собой, потому что больше не может терпеть издевательств в школе из-за его карликовости.

Его мама записала видео, где мальчик плачет и просит у нее нож, и опубликовала на Facebook.

В описании женщина попросила воспитывать своих детей, потому что уже не знает, как с этим бороться.

«Вот, что делает буллинг. Мы устали бороться с этим каждый день. Пожалуйста, вы можете воспитать собственных детей?», — написала мать.

За 4 дня видео посмотрели 21 миллион раз. В соцсетях под хэштегом #WeStandWithQuaden начали публиковать слова поддержки мальчику.

К своеобразному флешмобу присоединился актер Хью Джекман. Он записал для Квейдена видеообращение, в котором сказал, что мальчик может дружить с ним. Актер также призвал всех относиться с уважением друг к другу.

Поддержал Квейдена и американский стэнд-ап комик Брэд Уильямс, родившийся с ахондроплазией — наследственным заболеванием, которое ведет к карликовости вследствие недоразвития длинных костей. Ему удалось связаться с Ярракою Блейз и передать Квейдену свое видеообращение.

Уильямс начал сбор средств на путешествие Квейдена с мамой в Диснейленд. За два дня стендапер собрал $200 тыс. пожертвований, хотя планировал собрать $10 тысяч.

«Это замечательно для юного Квейдена и его семьи. Мир в один голос сказал, что не потерпит издевательств! Благодарю вас за щедрость и любовь!», — написал Уильямс.

Дети со всего мира также записывают видео в поддержку Квейдена. Они предлагают ему дружить.

Квейдена также поддержала Национальная австралийская лига регби. Спортсмены предложили мальчику вывести команду на следующий матч против «всех звезд» Новой Зеландии.

Напомним, девочка, которая выбросилась из окна четвертого этажа киевской школы, подвергалась буллингу со стороны одноклассников.

Юлия Акимова

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество