В поселке возле Николаева спасатели потушили пожар трансформаторной станции

В поселке Галицыново Витовского района 25 февраля спасатели ликвидировали пожар в трансформаторной подстанции на улице Степной.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Пожар заметили местные жители, которые в 10:39 сообщили о нем в службу спасения.

На место выехали спасатели 5-й государственной пожарно-спасательной части и отряд местной пожарной охраны «Галициново». По прибытию стало известно, что в результате короткого замыкания огонь охватил подстанцию. Сотрудники «Николаевоблэнерго» отключили ее от электроснабжения и спасатели потушили пожар с помощью генератора пены.

Напомним, что ранее спасатели потушили пожар на территории больницы в Братском, где горела крыша котельной.