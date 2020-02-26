Оперный певец Пласидо Доминго извинился перед женщинами, которые обвинили его в сексуальных домогательствах

Испанский оперный певец и дирижёр Пласидо Доминго извинился перед женщинами, которые обвинили его в домогательствах.

Об этом сообщает «Tjournal» со ссылкой на Associated Press.

- Последние несколько месяцев я размышлял об обвинениях против меня от разных коллег. Я уважаю то, что эти женщины наконец-то почувствовали себя достаточно комфортно для того, чтобы высказаться, и я хочу, чтобы они знали, что я действительно сожалею о причинённом им вреде. Я принимаю полную ответственность за свои действия. Я многое вынес из этого опыта, - сказал Пласидо Доминго.

Певец прокомментировал результаты расследования, которое провели юристы, нанятые Американской гильдией музыкальных артистов. Они пришли к выводу, что 27 человек стали жертвами или свидетелями сексуальных домогательств со стороны Доминго.

Впервые обвинения против Доминго выдвинули в августе 2019 года. Тогда девять женщин рассказали, что певец домогался их в разное время с конца 1980-х годов. В сентябре обвинения выдвинули ещё 11 женщин. Сам 79-летний певец утверждал, что вступал в интимные отношения только по обоюдному согласию.

На фоне обвинений в 2019 году Доминго ушёл с поста директора Лос-Анджелесской оперы, которой он руководил с 2003 года. С певцом отказались сотрудничать Метрополитен-опера в Нью-Йорке, оперный театр Сан-Франциско и симфонический оркестр Филадельфии.