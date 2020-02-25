«Прикроватный коврик с арабесками»: Депутат Госдумы РФ объяснил желание женщин делать татуировки «избыточным производством половых гормонов»

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко связал любовь к татуировкам с переизбытком половых гормонов.

Такое заявление он сделал в интервью «Говорит Москва» .

«Откуда взялась примитивная, туземная мода? Ну, я понимаю, туземцы от безысходности рисуют на себе какие-то уродливые маски, чтобы якобы отпугнуть духов. Но когда цивилизованное общество, молодые женщины, матери! Ну, пройдёт эта горячка эндокринная, когда избыточное производство гормонов половых толкает их на безумства. Ну, станут они взрослые, родят детей. И что детям будут объяснять? И дети будут видеть не тело матери нежное, а некий такой прикроватный коврик с арабесками, ещё хуже с какими-то чудовищами, которые они сплошь и рядом рисуют. Это более тяжёлое проявление того духовного интеллектуального кризиса, который мы переживаем. Вообще все эти татуировки нужно запрещать», - сказал он.

Онищенко напомнил, что нанесение тату может привести к заражению крови.

«Эта крайняя степень язычества, которую мы сегодня наблюдаем, несёт в себе большие риски. Сама по себе процедура небезопасна с точки зрения заражения, с точки зрения нарушения естественных покровов кожных, под которые загоняются химические вещества, тем самым нарушая структуру и органический состав кожи», - отметил он.

Ранее сообщалось, что в некоторых украинских школах ввели факультатив «Основы семьи»: Детей учат по книге, в которой сказано о вреде контрацепции.