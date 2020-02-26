Во Вьетнаме впервые в истории пациенту пересадили кисть руки от живого донора

В январе во Вьетнаме медики провели первую в истории операцию по пересадке руки с кистью от живого донора.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на сайт Центрального военного госпиталя №108 в Ханое.

Пациент, 31-летний Фан Ван Вуонг, 11 июля 2016 года получил производственную травму – попал рукой под штамповочную установку. Так как спасти ткани после этого не представлялось возможным, руку ниже предплечья ему ампутировали.

Донором выступил другой мужчина после еще более тяжелой травмы: 3 января 2020 его привезли в госпиталь после того, как на конвейерной ленте ему раздавило руку на участке от локтя до плеча. Часть его руки, которую впоследствии решили пересадить Вуонгу с согласия донора и его семьи, была в относительно нормальном состоянии.

Иммунодинамические анализы донор/реципиент, по данным медиков, были «почти оптимального уровня гармонии». Операция 21 января продолжалась с 10:00 до 18:00: хирурги соединили 36 мышц и две большие кости, а также множество других тканей.

Сразу после операции Вуонг смог двигать новыми пальцами. Сейчас, спустя месяц после пересадки, он уже может использовать пересаженную руку, чтобы брать некоторые предметы.

Напомним, что ранее в Украине врачи впервые провели успешную трансплантацию в районной больнице.