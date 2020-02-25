На исполком Николаевского горсовета выносят решение об установке 34 новых МАФов и пяти летних площадок

На заседание исполнительного комитета Николаевского городского совета, запланированное на среду, 25 февраля, чиновники выносят проект решения, которым предлагается разрешить установку 39 торговых киосков и летних площадок на территории города.

Об этом свидетельствует проект решения «V-zr-046 О заключении, продлении и переоформлении договора об установлении личного срочного сервитута для размещения передвижных временных сооружений по Николаеву», опубликованный на сайте горсовета.

Так, проектом решения предлагается утвердить техническую документацию и разрешить ООО «Парм Інвест» заключить договор на размещение киосков, каждый площадью 4 квадратных метра по таким адресам: проспект Героев Украины возле домов 101, 13-г; улица Архитектора Старова возле домов 8-а, 14; улица Крылова, 44-а; Лазурная, 28, 4-в, 50; Декабристов, 25; Колодезная, 35а. Отметим, что по данным издания «Cвідок.info» эта фирма связана с депутатом Николаевского горсовета Владиславом Ентиным. Сообщалось, что представители фирмы хотели незаконно установить в микрорайоне Северный киоск по разливу воды. Саме же компания «Парм Інвест» зарегистрирована в 2017 году в Николаеве по проспекту Героев Украины, 97. Учредителем предприятия является Инна Митенко.

Фирме «Логістик Південь» могут дать разрешение на установку летней площадки площадью 10 квадратных метров возле нежилых помещений по улице Чкалова, 108-Б. Согласно открытым данным по указанному адресу находится магазин продтоваров компании. Сама фирма зарегистрирована в 2013 году в Ингульском районе Николаева по улице 12-я Продольная, 84, ее директором является Геннадий Ткаленко.

Частной предпринимательнице Елене Волковой хотят дать разрешение на установку летней открытой палатки возле нежилых помещений площадью 50 квадратных метров по улице Лазурная, 50-в.

Компании «Імідж-2014» может получить разрешение на установку летней площадки площадью 38 квадратных метров по улице Декабристов 38/6. Согласно открытым данным фирма зарегистрирована в 2014 году, в Центральном районе Николаева, по адресу: улица Декабристов,38/3. Среди учредителей компании значатся Наталья Пасечная и Вадим Думма. При этом, до августа 2019 года, владельцем фирмы был Александр Пасечный, который сейчас представляет партию «Слуга народа» в Верховной Раде, а до него владельцем фирмы была Людмила Неведничева.

Также предлагается дать разрешение компании «Престиж Авто Груп» на установку группы временных сооружений общей площадью 90 квадратных метров по улице Троицкой в районе авторынка. Компания зарегистрирована в 2013 году в Заводском районе Николаева, по улице Парижской Коммуны, 26/3-3. Владельцами компании являются Василий Валенков и Наталья Барашковская.

Частная предпринимательница Галина Оскотская может получить разрешение на установку детской развлекательной площадки площадью 50 квадратных метров вблизи жилого дома №53/1 по улице Космонавтов.

Предпринимательнице Алине Прудник могут дать разрешение на установку группы временных сооружений площадью 30 квадратных метров по улице Чкалова на пересечении с 1-й Слободской.

ООО «СПК «Удача» могут дать разрешение на установку МАФа, а именно трансформатора площадью 4 квадратных метра по улице Веселиновской, 16-а. Фирма зарегистрирована в 1995 году по улице Веселиновской, 18/2. Владельцами фирмы являются Сергей Тараненко и Наталия Матяш.

Также разрешение на установку банковского модуля площадью 40 квадратных метров по проспекту Центральному угол улицы Шоссейной в Заводском районе города могут дать Приватбанку.

ЧП «Магазин Сто Первый» («Сотка», - ПН) может получить разрешение на установку летней площадки площадью 30 квадратных метров по улице Шевченка, 50 в Центральном районе города.

Предприниматель Вячеслав Коцко может установить киоск площадью 10 квадратных метров по проспекту Корабелов вблизи дома №4 в Корабельном районе. Предпринимательнице Ольге Балкар могут дать разрешение на установку киоска площадью 10 квадратных метров по улице Сергея Цветка на углу улицы Софиевской в Центральном районе.

Частному предпринимателю Евгению Заботину планируется дать разрешение на установку детских аттракционов площадью 50 квадратных метров по улице Озерной возле дома №11 в Заводском районе, а частному предпринимательнице Галине Овод могут предоставить разрешение на установку детской развлекательной площадки площадью 50 квадратных метров по проспекту Мира, 21/1.

Также разрешение на установку летней площадки площадью 50 квадратных метров возле нежилого здания по адресу: улица Пушкинская, 37-а, могут дать предпринимателю Александру Николенко.

Дать разрешение на установку МАФов площадью 40 квадратных метров по улице Космонавтов возле дома №142-в могут предпринимательнице Ирине Середе. А предпринимательница Татьяна Ганчарук может получить разрешение на установку летней площадки по улице Декабристов, 38-а/1.

Кроме того, исполкому предлагается дать разрешение КП «Николаевэлектротранс» на установку 11 киосков по продаже билетов.

Стоит отметить, что согласно проекту решения все разрешения на установку киосков и летных площадок даются всего на один год. Помимо этого, проектом решения предлагается продлить на один год действие договора на установку временных сооружений восьмерым частным предпринимателям и одной фирме.