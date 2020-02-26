В НУК призывают николаевцев присоединиться к акции помощи Китаю в закупке медицинских масок

Николаевцев призывают присоединиться к сбору средств для помощи китайскому народу.

Об этом сообщил ректор Национального университета кораблестроения Евгений Трушляков на своей странице в Facebook.

«На протяжении длительного времени Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова и Китайскую Народную Республику связывают прочные дружеские отношения в образовательной, научной и социально-культурной сферах. К сожалению, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Ухани чрезвычайной проблемой международного масштаба и в настоящее время в КНР очень сложная эпидемиологическая ситуация. В связи с этим наш университет подключился к международной акции по закупке средств индивидуальной защиты от распространяющегося вируса (одноразовых медицинских масок), которых уже катастрофически не хватает, для наших китайских партнеров», – написал он.

Ректора вуза призывает всех неравнодушных сотрудников коллектива, преподавателей, студентов и горожан присоединиться к акции сбора денежных средств для оказания помощи КНР. Акция проводится под контролем Центра Конфуция и Генерального консульства КНР в Одессе. Прием средств в Центре международного сотрудничества НУК.

Как известно, по последним данным, в мире подтверждено 80 147 случаев заражения коронавируса, 2699 человек умерли. В Украине, по информации Минздрава, не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса COVID-19.