НАПК разрешил не подавать декларацию «кандидата на должность», если уже есть заполненный аналогичный документ за прошлый год

Глава Национального агентства противодействия коррупции Александр Новиков принял решение, согласно которому при осуществлении специальной проверки кандидата на должность будет проверяться декларация за прошлый год, которая представлена ​​последней, без учета ее типа.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Декларациям за прошлый год, охватывающих период с 1 января по 31 декабря включительно, являются: ежегодная декларация, декларация «после увольнения» и декларация лица, претендующего на занятие должности - «кандидата на должность».

Если лицо, претендующее на занятие должности в соответствии с законодательством не подавало декларацию, которая охватывает прошлый год, ей необходимо подать декларацию «кандидата на должность».

В декларации «кандидата на должность» необходимо указывать название будущего места работы и будущей должности, в связи с которой у лица возникла обязанность подать декларацию, тип и категорию должности, на которую она претендует, другие статусы (принадлежит ли субъект декларирования к лицам, которые занимают ответственное и особо ответственное положение в соответствии со статьей 56 Закона Украины «О предотвращении коррупции», принадлежит ли его должность к должностям, связанных с высоким уровнем коррупционных рисков, а также относится ли лицо к публичным деятелям), которые отмечаются, учитывая статус должности, на которую лицо претендует.

Напомним, как в НАПК заявили, что переизбранные нардепы не должны подавать декларации в связи с окончанием работы предыдущего созыва.